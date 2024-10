Ceny paliw najniższe od wybuchu wojny w Ukrainie. Trzy kluczowe powody

Kierowcy w Polsce obserwują stopniowy spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Średnia cena benzyny 95 na stacjach Orlenu wynosi obecnie 6,09 zł za litr , co oznacza obniżkę o ponad 50 groszy w porównaniu do cen wakacyjnych. Analitycy przewidują, że ten trend może się utrzymać, choć tempo spadków prawdopodobnie będzie umiarkowane.

Sieć Auchan wprowadziła na początku października promocję na swoich stacjach benzynowych HyperOil. Do 6 października klienci mogą tankować benzynę 95 i olej napędowy w cenie 5,50 zł za litr . Ta oferta jest jednak ograniczona czasowo i dostępna tylko na wybranych stacjach sieci.

Czynniki wpływające na dalsze obniżki cen paliw

Obserwatorzy rynku paliwowego zastanawiają się, czy ceny paliw zbliżą się do poziomu 5,19 zł za litr, który był obiecywany w kampanii wyborczej. Choć punktowe promocje mogą oferować ceny poniżej 5,99 zł za litr, analitycy uważają za mało prawdopodobne, aby średnie ceny paliw w skali kraju spadły o 80 groszy , osiągając obiecany poziom na większości stacji benzynowych.

Ropa naftowa tanieje

Najnowsze dane wskazują na wyraźny spadek cen ropy naftowej. Kontrakty terminowe na ropę WTI obniżyły się do poziomu 66,78 dolarów za baryłkę, co oznacza spadek o 1,39 dolara, czyli 2,04 proc. w porównaniu do poprzedniej sesji. Ta tendencja spadkowa jest szczególnie widoczna w ostatnich godzinach handlu, gdzie można zaobserwować gwałtowne obniżenie się ceny.