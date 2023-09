Ceny paliw przekroczyły psychologiczną granicę. "Tyle to płaciłam 8 lat temu"

Ceny paliw. W Ścinawie poniżej 6 zł. "Tyle to płaciłam osiem lat temu"

Jeszcze taniej diesla można zatankować na stacji Amic Energy w Warszawie. Tam cena oleju napędowego spadła do 5,94 zł/l , co udowadnia zdjęcie pana Mateusza (imię zmienione). Za benzynę natomiast trzeba było zapłacić 5,99 zł/l.

Ceny paliw wciąż spadają

Polska ma najtańsze paliwo w całej Unii

Jeśli zaś chodzi o olej napędowy, to średnia cena w naszym kraju wyniosła padła do 1,32 euro (ok. 6,10 zł). Taniej niż w Polsce diesla można zatankować tylko na Malcie, gdzie cena wynosi 1,21 euro (ok. 5,59 zł).