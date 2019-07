Ceny prądu. Dostawcy podnoszą stawki i robią to zgodnie z prawem

Część dostawców wysyła do klientów indywidualnych promocyjne oferty. Te zakładają podwyżkę opłat za prąd już od września tego roku, ale również utrzymanie tej stawki w całym 2020 r. Odbiorca, rezygnując z zamrożenia cen już od jesieni, może wyjść na tym na dobre, bo nie wiadomo ile konkretnie trzeba będzie płacić od przyszłego roku.

Wybór oferty promocyjnej oznacza jednak rezygnację z korzystania z taryfy zatwierdzanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na rzecz wolnorynkowych cen. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", m.in. na taki ruch, by już w tym roku podnieść cenę, nie czekając na wejście w życie rozporządzenia do ustawy zamrażającej taryfy, zdecydowała się Energa Obrót. Klienci dostają propozycję podniesienia ceny 1 kWh aż o 50 proc., ale z gwarancją utrzymania stawki w 2020 r.

Oferty rozsyłane są w momencie, kiedy to nareszcie pojawiło się rozporządzenie, które zamraża ceny prądu na poziomie z połowy 2018 r. - w piątek podpisał je minister energii Krzysztof Tchórzewski. Eksperci zapewniają, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a najwyżej - już po wejściu w życie rozporządzenia - spółki będą musiały oddać część pieniędzy klientom, ale tylko za 2019 r. Odbiją to sobie w 2020 r., gdy stawki wzrosną nawet o połowę.

- Umowa, jaką proponuje Energa, jest poza taryfą zatwierdzaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To jak przejście do nowego sprzedawcy na wolnym rynku - mówi "DGP" Jan Sakławski, radca prawny z kancelarii Brysiewicz & Wspólnicy. Jak przestrzega, w przypadku umowy promocyjnej, pozataryfowej, w której zawarto gwarancję ceny, a która to może okazać się niższa niż taryfa URE, należy pilnować czasu jej trwania i sprawdzić szczegółowe zapisy.