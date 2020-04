Ceny żywności wzrosną. Powodem susza

W związku z tym podnieśli też prognozę dla inflacji w 2020 roku z 2,9 proc. do 3,1 proc.

Głównym czynnikiem, który skłonił ekonomistów do zmiany prognoz dla cen żywności jest pogłębiająca się susza w Polsce. Ich zdaniem, jeśli obserwowane obecnie warunki agrometeorologiczne utrzymają się w kolejnych miesiącach, będzie miało to istotny negatywny wpływ na wielkość krajowej produkcji rolnej. W swoich szacunkach uwzględnili długoterminowe prognozy pogody.

Przez koronawirusa jesteśmy u progu kryzysu gospodarczego. Na to może nałożyć się kryzys wodny

Oceniają jednak, że jest to zjawisko przejściowe, a w kolejnych miesiącach zajdą procesy dostosowawcze i nadwyżki produkcji zostaną w znacznym stopniu zagospodarowane poprzez inne kanały dystrybucji. Na przykład żywność, która do tej pory trafiała do restauracji i hoteli będzie sprzedawana poprzez sklepy.