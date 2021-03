Chcesz coś załatwić w skarbówce? e-urząd zapowiada przerwę techniczną

- Budujemy e-Urząd Skarbowy etapami. Chcemy zbudować przestrzeń dla przedsiębiorców, którym udostępnimy usługi w oparciu o dane, które zbieramy. Będą to predefiniowane dokumenty PIT i inne dokumenty, do których chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy mieli dostęp, by byli kompleksowo obsługiwani - mówił tuż po starcie projektu w programie "Money. To się liczy" Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji.