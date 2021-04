Co z lockdownem po 18 kwietnia? Lekarz wskazał pierwszy sektor do odmrożenia

Czy lockdown zakończy się 18 kwietnia? - Trudno przepowiadać, jeśli stabilizacja, która przejdzie w trend spadkowy, zarysuje się, będę za tym, by w regionach - województwach lub powiatach, w których liczba zakażeń spadnie - otworzyć całkowicie żłobki i przedszkola - mówił w programie "Newsroom" prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek Rady Medycznej ds. COVID-19. Jego zdaniem zatem w pierwszej kolejności powinno być otwarte to, co ostatnie zostało zamknięte. Nie wykluczył, że możliwe będzie odmrożenie także w innych sektorach. - Zbliżamy się do poziomu 50 proc. populacji uodpornionej w sposób naturalny i sztuczny, poprzez szczepienia - zaznaczył.