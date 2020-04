Condor Airlines dostanie miliony. 550 mln euro od państwa

Druga część pomocy to już wsparcie czysto "koronawirusowe". 256 mln euro trafi do przewoźnika w ramach rządowego pakietu pomocowego. Cel? Przede wszystkim utrzymanie płynności w tak trudnych dla całej turystyki czasach.

Wcześniej jednak polskie władze nie kryły dumy z tak odważnego zakupu. - Przytrafiła się nam niezwykła okazja "na półce w supermarkecie", związana z bankructwem firmy Thomas Cook, ale nie kupiliśmy bankruta. Linie lotnicze to zdrowy biznes, a Condor to poważna linia - mówił wówczas minister aktywów państwowych Jacek Sasin .

Paradoksalnie dla Condora może się to zakończyć szczęśliwie. Gdyby bowiem do transakcji doszło, to na pewno linia nie mogłaby liczyć na tak dużą pomoc od polskiego rządu. W przeliczeniu bowiem jest to wsparcie na poziomie 2,5 mld złotych.