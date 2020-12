COVID-19. Szykuje się olbrzymia fala upadłości. Straty liczone w setkach miliardach euro

Do takiego wniosku doszli eksperci z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) w Berlinie. Ich zdaniem, jeżeli do marca drugi lockdown nie zostanie zniesiony, gospodarce Niemiec grozi katastrofa, która może potrwać latami.

W ich ocenie łączne straty do tego czasu mogą wynieść 391 mld euro. Wyliczyli je na zlecenie dziennika "Welt am Sontag", przyjmując założenie, że na wiosnę liczba infekcji ponownie się zmniejszy.

Specjaliści z DIW porównali ze sobą rzeczywisty i przewidywany wzrost gospodarczy z tak zwanym wzrostem potencjalnym na lata 2020-2022. Wzrost potencjalny wyraża możliwy do uzyskania wzrost gospodarczy bez pandemii.

"Jeżeli do marca nie uda się nam wyraźnie obniżyć liczby zarażeń koronawirusem, będzie to oznaczać katastrofę", powiedział w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" prezes DIW Marcel Fratzscher.