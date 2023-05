Czesi mają problem. Znikają tradycyjne "hospody"

W Czechach zamykają tradycyjne gospody. Oto powody

Inflacja w Czechach spada szybciej niż w Polsce

Inflacja w kwietniu spadła w Czechach do 12,7 proc. z 15 proc. rok do roku w marcu, gdy w Polsce w tym samym okresie mieliśmy spadek z 16,1 do 14,7 proc. Jeszcze w styczniu Czesi odnotowali 17,5 proc. inflacji, jednak inflacyjny szczyt mieli we wrześniu 2022 r. na poziomie 18 proc., gdy my najwyższy wynik odnotowaliśmy w lutym 2023 r. (18,4 proc.).