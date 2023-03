- Jeśli są branże, gdzie można to zrobić - zróbmy to. Zbierajmy doświadczenia, obserwujmy rynek pracy - mówił Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club, w programie Money.pl. Jak jednak wskazywał, nie wszystkie firmy są na to gotowe - i gospodarka musiałaby spełnić wiele warunków, aby czterodniowy tydzień pracy się upowszechnił. Jak podkreślał, potrzebna tu jest droga ewolucyjna, a nie rewolucyjna.