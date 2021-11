Czwarta fala się rozpędza. Co z feriami zimowymi? Padła obietnica

Coraz więcej zachorowań na koronawirusa, czwarta fala się rozpędza. Rząd planuje kolejne lockdowny? Co z turystyką? Ferie zimowe znowu spędzimy w domach? - Według mojej wiedzy, zamknięcie turystyki w związku z pandemią koronawiursa nie jest rozważane. Szczegóły polityki związanej z lockdownem to są bardzo zaawansowane analizy innych specjalistów. Zajmuje się tym rada medyczna przy premierze i inspektorat sanitarny - powiedział w "Money. To się liczy" Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. - Walczymy z pandemią przy pomocy metod, które obowiązują na całym świecie, a wręcz nasze przepisy są bardziej liberalne. Mogę na pewno dać obietnicę, że zrobię wszystko, by do lockdownu turystyki nie doszło. Cały sektor turystyczny może liczyć na to, że ma orędownika w mojej osobie i mojego departamentu. Podejmując jakiekolwiek decyzje, będziemy przedstawiać jak najbardziej rzeczowe i logiczne argumenty - dodał.