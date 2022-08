Czym jest i na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny nazywany również zakupowym lub dłużnym to usługa, która pozwala przedsiębiorcom zachować płynność finansową w firmie. Ten specyficzny rodzaj usługi jest więc jedną z form finansowania firmy, która na tle innych sposobów, wyróżnia się wieloma korzyściami. Co to takiego faktoring odwrotny i jak sporządzić umowę faktoringową?