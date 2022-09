Czym jest komparycja umowy i jakie ma znaczenie?

Czym jest komparycja umowy?

Być może dotychczas nie zetknąłeś się z pojęciem komparycji umowy. Co to jest? To właściwie początkowa część umowy, przeznaczona na odpowiednie oznaczenie jej stron. To kwestia podstawowa, właściwa dla każdego rodzaju umowy. Powinieneś zadbać o poprawne oznaczenie stron, czyli przygotowanie komparycji w odpowiedni sposób.