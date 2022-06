Czym jest strategia biznesowa i w jakim celu się ją tworzy?

Czym jest strategia biznesowa?

Strategia biznesowa a biznesplan

Dla odróżnienia strategia biznesowa służy samemu przedsiębiorstwu, jego właścicielowi czy wspólnikom do tego, by określić w działalności wspólne priorytety, które stopniowo realizowane, będą przybliżały firmę do osiągnięcia pożądanego poziomu swojego rozwoju. Strategię biznesową można przygotować tak jak biznesplan dla startupu, czyli dopiero co uruchamianej firmy, ale i dla istniejących od lat podmiotów gospodarczych.