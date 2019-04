Deficyt i dług. Tak dobrych danych nie było od dekady

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 7 mld 987 mln zł. O tyle wydatki przekroczyły dochody budżetu - wynika z najnowszych danych GUS. Stanowi to 0,4 proc. rocznego PKB.

Większy dług w relacji do PKB mają za to Niemcy, Austria czy Hiszpania. Dwukrotnie gorsze statystyki od nas mają np. Portugalczycy, Włosi i Grecy. Licznik długu tych ostatnich powoli dobija do 200 proc. PKB.