"Dezynfenkcja dwa razy dziennie, wszyscy w rękawiczkach". Prezes eobuwie.pl zapewnia, że paczki są bezpieczne

Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl, przyznaje, że z powodu zamkniętych sklepów, ma coraz więcej zamówień. Zwłaszcza było to widoczne w pierwszy weekend nowych zasad. - Wyniki sprzedaży były wtedy bardzo dobre - mówi, choć przyznaje, że pewien wpływ na to miała też akcja rabatowa.

- Udaje nam się utrzymać standard usług. Jeśli ktoś złożył zamówienie do godz. 18, to opuści ono centrum logistyczne jeszcze tego samego dnia - zapewnia.

Część pracowników firmy może jednak pracować z domów - to dotyczy ok. 90 proc. pracowników biurowych. Sam Grzymkowski przychodzi codziennie do biura, ale jak podkreśla, należy do wyjątków.