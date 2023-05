Dobra informacja dla kierowców. Na stacjach wyraźny spadek cen paliw

Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena oleju napędowego, który spośród głównych paliw staniał najbardziej - o 13 gr/l - to 6,36 zł. Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 to 6,64 zł za litr (taniej o 8 gr/l). Z kolei autogaz staniał o 5 gr/l, do 3,02 zł za litr.