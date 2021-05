Dobre perspektywy dla gospodarki. "Pozytywnym zaskoczeniem są inwestycje"

- Jest realne, że Polska szybko wejdzie w fazę boomu gospodarczego - uważa Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Spodziewam się, że będziemy mieli dwucyfrowy wzrost rok do roku w drugim kwartale, to będzie potężne odbicie, moim zdaniem rzędu co najmniej 11 proc. - szacuje Paweł Borys. Jego zdaniem w trzecim kwartale poziom wzrostu gospodarczego osiągnie poziom sprzed pandemii, a w całym roku mamy szanse na ponad 5 proc. wzrostu PKB. Szef PFR zwraca uwagę, że pozytywnym zaskoczeniem są tu inwestycje, zarówno prywatne, jak i publiczne. Czy jesienią wzrost zostanie zahamowany i dojdzie do kolejnego lockdownu? - Mam nadzieję, że nie. To zależy od szczepień - mówi szef PFR.