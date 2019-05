Dobrowolny ZUS. Przedstawiono propozycję zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postuluje, by składka na ZUS była dobrowolna - obowiązkowe byłoby tylko ubezpieczenie zdrowotne. Co do reszty, samozatrudniony miałby prawo sam zdecydować, czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS, czy nie.