Dodatek solidarnościowy. Do ZUS-u wpłynęło już 7 tys. wniosków

- Elektroniczne wnioski o dodatek solidarnościowy przyjmowaliśmy już w kilka godzin po podpisaniu ustawy o dodatku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Do dziś (poniedziałku - red.), do godziny 12.00 wpłynęło 7 tys. wniosków - mówiła podczas konferencji prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Według szacunków ZUS-u, prawo do wypłaty dodatku solidarnościowego może mieć ok. 500 tys. osób. Koszt wypłaty świadczenia sięgnie w tym roku ok. 1,5 mld zł.