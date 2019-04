Donald Trump doradza Boeingowi, by dokonał rebrandingu modelu, który rozbił się w Etiopii

"Żaden produkt nie ucierpiał tak mocno jak ten. Ale znowu, co u licha ja wiem?" - dodał.

Największym odbiorcą modelu 737 MAX sa amerykańskie linie lotnicze i to one najbardziej cierpią w wyniku uziemienia wszystkich maszyn tego typu. Stało się to po katastrofie takiego samolotu w Etiopii na początku marca. Jej okoliczności bardzo przypominają wypadek tego samego modelu w październiku w Indonezji. W obu łącznie zginęło 346 osób.