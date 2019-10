Donald Trump podpisał program ruchu bezwizowego dla Polaków

Stało się. Prezydent Donald Trump złożył podpis pod dokumentem, który oficjalnie włącza Polskę do programu ruchu bezwizowego. Oznacza to, że Polska spełniła kluczowy warunek - wskaźnik odmów wydania wiz spadł poniżej 3 proc.

Po przystąpieniu do Visa Waiver Program, Polacy będą mogli wyjechać do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na 90 dni bez potrzeby wcześniejszego uzyskania wizy.

Przystąpienie do Visa Waiver Program nie oznacza jednak, że każdy Polak na pewno wjedzie na terytorium USA. Każdorazowo decyzję podejmie oficer służby imigracyjnej USA na lotnisku lub w porcie podczas kontroli paszportów.

Co więcej, o podróży do USA będą mogli zapomnieć Polacy, którzy podróżowali do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu po 1 marca 2011 roku.