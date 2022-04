Dowód tymczasowy – kto się może o niego ubiegać i kiedy jest wystawiany?

Czym jest dowód tymczasowy?

Dowód tymczasowy to dokument potwierdzający tożsamość posiadacza i poświadczający jego obywatelstwo. Pozwala na przekraczanie granic państw Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które nie wymagają posiadania paszportu. To najważniejszy dokument każdego dorosłego obywatela, ale z jego wyrobieniem nie trzeba czekać do 18 urodzin. Dowód tymczasowy przeznaczony jest właśnie dla nieletnich obywateli.

Czym się różni tymczasowy dowód osobisty od zwykłego?

Główną różnicą między dowodem tymczasowym a zwykłym dowodem osobistym jest okres ważności dokumentu. Dowód tymczasowy jest ważny 5 lat zamiast standardowych 10. Nie posiada dodatkowo odcisku palców oraz odręcznego podpisu posiadacza (od 7 listopada 2021 r. każdy nowo wydany dowód osobisty ważny 10 lat powinien zawierać odcisk palca).

Oprócz tego tymczasowy dowód osobisty dziecka nie różni się niczym od zwykłego dowodu. Zawiera wszystkie najważniejsze dane dziecka, takie jak: imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer PESEL itp. Oprócz tego w dokumencie widnieją: seria i numer, data wydania dowodu, data ważności i informacja o tym, kto wydał dowód osobisty.

Dla kogo jest tymczasowy dowód osobisty? W jakich przypadkach się go wyrabia?

Dowód tymczasowy przeznaczony jest dla dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. Nieletni nie mają jednak obowiązku jego posiadania. Obowiązek ten pojawia się w przypadku planowanego wyjazdu za granicę. Wniosek o wyrobienie dowodu tymczasowego najczęściej składają więc rodzice, którzy chcą podróżować dziećmi do krajów np. z Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Dla dzieci do 12 roku życia dowód jest ważny 5 lat. Jest on wtedy potocznie nazywany tymczasowym. Dopiero po ukończeniu 12 roku życia obywatel może odebrać dowód ważny przez 10 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której chwilowo niemożliwe jest pobranie od nieletniego odcisku palca. Wówczas dowód tymczasowy dla dziecka (który ukończył 12 roku życia) ma ważność 12 miesięcy.

Pamiętaj, że e-dowód z warstwą elektroniczną wydawany jest tylko dzieciom powyżej 12 roku życia. O wymianę dotychczasowego dokumentu na nowy możesz wnioskować w dowolnym urzędzie gminy. Jeśli jednak twój dowód jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka. Jak wyrobić?

Wniosek o dowód dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia, można złożyć stacjonarnie w urzędzie lub przez internet. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu.

Do wyrobienia tymczasowego dowodu osobistego potrzebujesz odpowiedniego zdjęcia i wypełnionego wniosku. Warto wiedzieć, że zasady dotyczące zdjęć dzieci do 5 roku życia są nieco inne. Dziecko lub podopieczny może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy, np. uśmiech. W przypadku składania wniosku przez opiekuna lub kuratora, niezbędny będzie również dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu.

Potwierdzenie złożenia wniosku o dowód tymczasowy otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. Usługa wydania dokumentu jest bezpłatna. Czas oczekiwania to ok. 30 dni.

O wydanie dowodu osobistego wnioskuje jeden z rodziców. Zgoda obojga rodziców nie jest wymagana. Po odbiór dokumentu powinna udać się osoba, która składała wniosek. Może to zrobić jednak drugi rodzic, nawet jeśli nie podpisywał zgody na jego wydanie. Jeśli dziecko było obecne przy składaniu wniosku, jego obecność nie jest już konieczna przy odbiorze.

Dlaczego o dowód tymczasowy można wnioskować przez internet? Dzieci do 12 roku życia nie mają obowiązku składać na dokumencie swojego odcisku palca i podpisu. Natomiast jeśli dziecko ma ukończone 12 lat, złożenie wniosku wymaga wizyty w urzędzie, aby zebrać te dane.

Dowód tymczasowy – podsumowanie

Dowód tymczasowy to potoczna nazwa na dowód, który wyrabia się dzieciom poniżej 12 roku życia. Mogą one korzystać z uproszczonego dokumentu bez odcisku palca, bez podpisu, a wniosek można złożyć przez internet. Ważna jest jednak informacja, że ten dokument ma skrócony czas ważności do 5 lat. Dokument ten upoważnia do przekraczania granic krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które nie wymagają posiadania paszportu.

