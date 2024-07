Droższe paliwo i wyższe rachunki za gaz? Nowa opłata uderzy w portfele Polaków

" Paliwa droższe o 40–50 groszy na litrze, rachunki za gaz wyższe o jedną czwartą, a za węgiel nawet więcej . Tak może wyglądać rynek z początkiem 2027 r. Wtedy to ma wystartować unijny system ETS2 , wprowadzany dyrektywą 2023/959. Ma objąć rynek paliw do pojazdów i do ogrzewania domów. Pojawi się wtedy obowiązek nabywania uprawnień do emisji CO2 – takich, jakie dziś kupują fabryki czy elektrownie" - wskazuje gazeta.

Nowa opłata uderzy w portfele Polaków

"Objętymi regulacją będą podmioty prowadzące działalność w zakresie dopuszczenia do konsumpcji paliw silnikowych i paliw do spalania wykorzystywanych w ogrzewaniu i transporcie drogowym, i to one będą musiały kupować i rozliczać uprawnienia do emisji" – napisało, cytowane przez "Rz", biuro prasowe resortu. Dodano, że potwierdziło tym samym wybór pierwszej z dwóch opcji z dyrektywy: zakupu uprawnień do emisji albo nałożenia podatku.