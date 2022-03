Duda: kontynuujemy współpracę z USA przy budowie elektrowni atomowych

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada, że w Polsce powstaną duże reaktory typu PWR. Zgodnie z planem nakreślonym w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. w 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki mają być uruchamiane co dwa-trzy lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.