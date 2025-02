Duży bank: Mocny złoty może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu Polski

Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego . Według wstępnych szacunków, w czwartym kwartale 2023 roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się o 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej . Eksperci Santander Bank Polska interpretują te wyniki jako potwierdzenie, że polska gospodarka stabilnie rozwija się w tempie przekraczającym 3 proc.

Wpływ kursu walutowego na eksport

"O stabilności w eksporcie nie możemy mówić"

- Niski kurs euro jest dużym wyzwaniem dla polskich eksporterów . Eksport odgrywa przecież kluczową rolę w naszej gospodarce, przyczyniając się do wzrostu PKB, tworzenia miejsc pracy i przede wszystkim budowania pozycji Polski na rynkach międzynarodowych - mówi.

Wyjaśnia, że Polska od lat ma dodatni bilans handlowy, co oznacza, że polskie firmy skutecznie potrafią konkurować na rynkach zagranicznych . - Dlatego stabilna polityka kursowa i wsparcie dla eksporterów są niezwykle istotne. A niestety niski kurs euro w stosunku do złotego osłabia konkurencyjność polskich produktów na rynkach strefy euro oraz wpływa na rentowność biznesu eksportowego.

Przedstawicielka spożywczego giganta podkreśla, że firma podejmuje wiele kroków, by niwelować skutki wahań w gospodarce. - Oczywiście strategia dywersyfikacji rynków, a co za tym idzie nieograniczanie się tylko od jednego kursu walutowego, którą stosujemy, czy strategia lokalnej produkcji w wybranych krajach, w których mamy nasze oddziały, pozwalają na większą elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych i walutowych. Równie aktywnie staramy się zarządzać ryzykiem kursowym - mówi.