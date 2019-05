Dymisja Theresy May w piątek? Tak twierdzą brytyjskie media

Theresa May ma pozostać na stanowisku do czasu wyłonienia swego następcy. Ten zostanie wskazany w dwuetapowym procesie. Dwóch ostatnich kandydatów powalczy o głosy 125 tys. członków Partii Konserwatywnej – informował "The Times".

Przypomnijmy. Wynegocjowana przez May umowa wyjścia z Unii Europejskiej została już trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, co zmusiło brytyjski rząd do wystąpienia do Brukseli z prośbą o bezterminowe przełożenie brexitu.