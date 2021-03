Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Były obostrzenia, jest "złamane serce"

- Czy służba prywatna dzisiaj ratuje? Czy ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale są otwarte i zamieniane na placówki dla pacjentów z COVID-19? Otóż nie. Tylko państwo w takich chwilach próby, najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje środki po to, by uratować jak najwięcej Polaków - wskazał premier.

- Nie rozumiemy słów, które premier wypowiedział. Sektor prywatny jest, był i będzie dawał z siebie wszystko, by epidemia w Polsce nie przyniosła większej liczby rodzinnych dramatów i śmierci - mówi w rozmowie z money.pl Anna Rulkiewicz. Na wstępie zaznacza, że potrzebuje kilku głębszych oddechów, by przeanalizować to, co usłyszała na konferencji.