Ekonomiści Santandera o Tarczy Antykryzysowej: reguła wydatkowa do czasowego zawieszenia

Ekonomiści banku Santander w czwartkowym komunikacie, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, oceniają Tarczę Antykryzysową jako "potrzebną" i "zasługującą na pozytywną ocenę". Podkreślają jednak, że rządowy pakiet pomocowy wygląda co najwyżej "umiarkowanie" w porównaniu z programami ogłoszonymi przez największe państwa europejskie. Redaktor money.pl przyjrzał się, jakie są różnice między polskim a europejskimi programami pomocowymi .

"Tak czy inaczej, SRW najprawdopodobniej będzie musiała być czasowo zawieszona - albo przez ogłoszenie stanu nadzwyczajnego albo przez zmianę prawa umożliwiającą taki ruch podczas epidemii koronawirusa. Program pomocowy prowadzić będzie do pogorszenia sytuacji fiskalnej w 2020 roku" - napisano w komentarzu, który cytuje PAP.

W ocenie ekspertów Santandera, niezbędna okaże się nowelizacja tegorocznego budżetu. Jednocześnie wskazują, że gabinet Mateusza Morawieckiego nie zamierza nowelizować go przed połową roku, gdyż najpierw chce mieć lepsze rozeznanie w sytuacji gospodarczej. Ekonomiści podkreślają, że MF ma wciąż dużą "poduszkę płynnościową".

"Jeśli wydatki pójdą w górę o ponad 60 mld złotych, we wpływach podatkowych pojawi się niedobór na ok. 30 mld złotych wobec planu (przy założeniu szoku dla realnego PKB rzędu -3 pkt. proc.) i nie pojawi się część z planowanych dochodów jednorazowych (np. wpłata opłaty przekształceniowej OFE z uwagi na prawdopodobne przesunięcie zmian, możliwe mniejsze wpływy z aukcji CO2), to deficyt w br. mógłby wyraźnie przekroczyć 100 mld złotych" - obliczyli ekonomiści.