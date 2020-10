Energetyka jądrowa. Polska podpisała umowę z USA

Umowę podpisano po spotkaniu pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego z amerykańskim sekretarzem energii Danem Brouillette. Porozumienie zacznie ona obowiązywać po wymianie not dyplomatycznych.

- Dzisiejsze porozumienie to pod kilkoma względami kamień milowy: nie tylko umacnia relacje polsko-amerykańskie, ale jest dla reszty świata zapowiedzią, że Ameryka dzięki swej zaawansowanej technologii wraca do biznesu nuklearnego - podkreśliła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Co jest w umowie? Pisaliśmy o tym w money.pl w weekend. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zarówno Polska, jak i USA mają sporządzić wspólny raport. To on będzie podstawą dla rządu Morawieckiego, która pomoże w ostatecznym wyborze partnera do realizacji budowy elektrowni atomowej.