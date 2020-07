Estoński CIT od 2021 r. Koszt dla budżetu: 5 mld zł

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w lipcu do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy dotyczący estońskiego CIT-u. Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 50 mln zł.

- Jeżeli chodzi o spółki, to CIT właściwie nie występuje. Firma płaci go dopiero wtedy, gdy "wyjmuje" zysk. Może się to wydarzyć za rok czy nawet za 20 lat – mówił. - Ludzie mniej kombinują, nie ukrywają zysków, bo nie ma takiej potrzeby. Urzędy widzą, jaka jest sytuacja spółki, bo pieniądze nie są wyprowadzane w jakiś dziwny sposób. To przyciąga biznes do Estonii.