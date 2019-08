Fiskus grozi, ale nie korzysta z super-uprawnienia. Rząd zadowolony z efektu prewencji

Mijają trzy lata odkąd fiskus dostał silny oręż do walki z podatkowymi oszustami, czyli tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. To najsurowsze regulacje w całej Unii Europejskiej, ale jak się mają w praktyce? Jak podaje "Puls Biznesu", powołując się na dane z Ministerstwa Finansów, dotąd skarbówka nie nałożyła ani jednej klauzuli, czyli nie stwierdziła agresywnej optymalizacji podatkowej.

Skarbówka nawet nie ruszyła z szeroką akcją, by klauzulę zastosować. Przez trzy lata wszczęła jedynie 13 postępowań "klauzulowych" - tyle razy podejrzewała, że mogło dojść do agresywnej optymalizacji podatkowej, czyli potencjalnie doszło do sytuacji, w której można było ukarać firmę. Efekty nie powalają, w trzech przypadkach podatnicy dobrowolnie skorygowali deklaracje podatkowe, pozostałe 10 spraw wciąż się toczy.

"Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania było jednym z elementów służących uszczelnianiu systemu podatkowego. Narzędzie to pełni, co wielokrotnie podkreślano, istotną rolę prewencyjną, zniechęcając do kreowania sztucznych czynności, obliczonych jedynie na uzyskanie korzyści podatkowej" - to tłumaczenie resortu finansów wobec faktu nienałożenia ani jednej klauzuli. Ministerstwo dodaje, że ta "niewątpliwie spełnia swą rolę, pozytywnie wpływając na wzrosty dochodów podatkowych PIT oraz CIT".