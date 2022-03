FOR sugeruje rządowi ochronę gospodarki. "Należy dokonać przeglądu programów socjalnych"

Główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) wskazuje, że negatywne konsekwencje wojny mogą być w wielu obszarach silniejsze dla Polski niż dla innych krajów z uwagi na położenie geograficzne oraz wiele nierozwiązanych problemów strukturalnych, które w ostatnich latach uległy pogłębieniu w czasie rządów PiS.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego

- Osłabienie złotego i przecena polskich obligacji pokazują, że ryzyko ekonomiczne kraju z pewnością wzrośnie w porównaniu do gospodarek odległych od działań zbrojnych. A trzeba pamiętać, że wiarygodność Polski już wcześniej była mocno nadszarpnięta w związku z konfliktami rządu PiS z Unią Europejską, Czechami czy USA, czy "kuriozalną" polityką monetarną i komunikacją prezesa Glapińskiego - zauważa Dudek.

Ekspert zauważa, że widać również symptomy pogorszenia nastrojów firm, co z pewnością odbije się na inwestycjach . Nie ma wątpliwości, że nastąpi w Polsce zmniejszenie eksportu i spowolnienie wzrostu gospodarczego - być może nawet poniżej 3 proc. w tym roku.

Dudek wskazuje, że na razie debata publiczna skupia się na aspekcie militarnym. W parlamencie trwają prace nad zwiększeniem wydatków obronnych do 3 proc. PKB i pojawiają się głosy o konieczności dalszego ich zwiększania. Ostrzega, że możliwe finansowanie tych wydatków większym deficytem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

Wskazuje, że w dłuższym okresie wysoka inflacja, naruszenie stabilności finansów publicznych i wyższe odsetki doprowadzą do spowolnienia gospodarki oraz ostatecznie zmniejszą pulę środków na wydatki obronne i inne, np. zdrowotne.

Jak zabezpieczyć polską gospodarkę?

FOR proponuje kilka podstawowych kroków, które mają budować bezpieczeństwo i odporność polskiej gospodarki w kontekście wojny w Ukrainie. Sugeruje wygaszenie konfliktów, by m.in. odblokować środki unijne na Krajowy Plan Odbudowy. To aż 36 mld euro, z czego 24 mld euro bezzwrotnych grantów, czyli bezzwrotnie prawie 120 mld zł na bezpieczeństwo narodowe.