Gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Jest oficjalny komunikat

Intel wstrzymuje inwestycję

" Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad przygotowaniem strategicznych inwestycji półprzewodnikowych. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy od Komisji Europejskiej zielone światło na złożenie wniosku o pomoc publiczną dla Intela. To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości" - dodał minister cyfryzacji.

"To dla Polski zła wiadomość"

" Skoro inwestycja nie dojdzie do skutku, niech te środki zostaną na Dolnym Śląsku i wesprą samorządy poszkodowane w powodzi . To na pewno nie koniec ich potrzeb, ale warto od tego zacząć" - napisał na platformie X były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

"Wracając do meritum - rezygnacja z inwestycji Intela, to dla Polski zła wiadomość. Teraz przed rządem bardzo duże wyzwanie, jak wyjść z tej sytuacji" - dodał polityk PiS.

Amerykański gigant ma problemy

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie.

Intel planuje zaoszczędzić około 10 miliardów dolarów w 2025 roku, dlatego przygotowuje plan cięcia kosztów, co wiąże się z redukcją ponad 15 tysięcy miejsc pracy - informował tydzień temu serwis bankier.pl.

"Akcje Intela jeszcze trzy lata temu, tuż przed eksplozją generatywnej sztucznej inteligencji, kosztowały prawie 70 dolarów. Teraz zjechały do poziomu ok. 20 dolarów, czyli do wartości sprzed 11 lat" - informuje branżowy serwis subiektywnieofinansach.pl.