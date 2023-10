Gigantyczny dług pokolenia Z. Rekordzistką 20-latka. Winna jest blisko 800 tys. zł

robert 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tak mazowieckie przoduje, nawet nie dziwne. W koncu trzeba wrzucic jakies fotki z wyjazdu do jakiegos wypiz dziejewa w Turcji pokazywac sie w modnych klubach i chodzic na kursy jogi. Syn mojego sasiada poszedl do pierwszej pracy i wzial kredyt na jakies ciuchy balenciagi :D