Rośnie zadłużenie poza budżetem. Resort finansów podał dane

Rośnie zadłużenie pozabudżetowe państwa

Rośnie też dług publiczny

MF podało też dane dotyczące długu publicznego. Na koniec drugiego kwartału wynosił on 1,24 bln zł i wzrósł o 2,6 proc., czyli o 31,75 mld zł w ujęciu kwartał do kwartału. Jeśli chodzi o wzrost w ujęciu do danych za koniec 2022 r., to jest on niewiele wyższy (32,1 mld zł).