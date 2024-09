Godziny do kluczowej decyzji. Fed może zaskoczyć rynki

Eksperci z XTB w swojej analizie przypominają, że Rezerwa Federalna opublikuje swoją decyzję o wysokości stóp procentowych dzisiaj o godzinie 20:00 czasu polskiego. " Na 100 proc. dzisiejsza decyzja przyniesie nam obniżkę stóp procentowych , ale wciąż pojawia się pytanie, czy będzie to standardowa obniżka o 25 punktów bazowych, czy mocniejsza obniżka o 50 punktów bazowych ze względu na dużą słabość rynku pracy" - czytamy w opracowaniu Michała Stajniaka, wicedyrektora Działu Analiz XTB.

Analitycy zwracają uwagę, że nie tyle wielkość obniżki jest istotna, co ocena sytuacji gospodarczej i prognozy przedstawione przez Fed . "Scenariuszem bazowym wydaje się obniżka o 25 i utrzymanie zdania o silnej amerykańskiej gospodarce" - wskazują eksperci z XTB. Jednocześnie stawiają pytanie, czy Fed nie podejmie decyzji zbyt późno.

W badaniu przeprowadzonym przez Bloomberga zdecydowana większość z niemal 120 ocen wskazuje na obniżkę o 25 punktów bazowych . Tylko jedna prognoza przewiduje utrzymanie stóp procentowych bez zmian, a dziewięć sugeruje obniżkę o 50 punktów bazowych. "Rynek kontraktów terminowych na amerykańskie stopy procentowe daje prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych na poziomie 67 proc., choć jeszcze niedawno było to 72 proc." - informują analitycy.

Historyczne precedensy i obecna sytuacja gospodarcza

Eksperci z XTB analizują historyczne dane od 1997 roku, kiedy to zaczęto gromadzić informacje o konsensusie wśród ekonomistów badanych przez Bloomberga. "F ed zaskakiwał większymi obniżkami jedynie czterokrotnie . Było to w 2002 roku, prawie pod koniec cyklu obniżek związanych z kryzysem bańki dot-com. Następnie pierwsza obniżka w 2007 roku związana z rozpoczęciem Wielkiego Kryzysu Finansowego. Ostatnia obniżka w tym cyklu z 2008 roku i następnie potężna obniżka na początku pandemii" - wyliczają analitycy.

Obecna sytuacja gospodarcza nie wskazuje na konieczność tak drastycznych kroków . "biorąc pod uwagę okoliczności tych zaskoczeń, obecnie nie ma do tego przestrzeni, gdyż gospodarka wciąż trzyma się dobrze i wykazuje jedynie oznaki wyraźnego schłodzenia rynku akcji" - oceniają eksperci. Zwracają jednak uwagę, że gdyby najnowsze prognozy Fed pokazały znaczny wzrost bezrobocia i wyraźną rewizję prognoz wzrostu gospodarczego, wtedy obniżka o 50 punktów bazowych byłaby uzasadniona.

Analitycy ostrzegają, że "większa obniżka ze słabymi prognozami mogłaby jednak doprowadzić do obaw inwestorów o recesję, co nie oszczędziłoby prawdopodobnie żadnych aktywów i doprowadziłoby do znacznego wzrostu popytu na gotówkę". Przypominają sytuację z początku pandemii, kiedy nawet złoto traciło na wartości.