Gorąco na konferencji premiera. Doszło do sprzeczki ws. budżetu

- Jest bardzo duża szansa, że Polska będzie miała mniejszy deficyt budżetowy niż ten, który założyliśmy w nowelizacji. Założyliśmy 92 mld zł w nowelizacji budżetowej i będzie niższy prawdopodobnie deficyt, ponieważ dochody idą lepiej, dochody spływają do budżetu lepiej, niż założyliśmy wcześniej - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej w piątek.

Budżet Polski na 2024 rok. Premier zabrał głos

W money.pl pisaliśmy o tym, że rząd w październiku musiał wysłać do Komisji Europejskiej tzw. notyfikację fiskalną, w której ujawnił stanu kasy państwa. Polska zaraz po Słowacji ma mieć najwyższy deficyt sektora finansów publicznych w całej Unii Europejskiej.

- To, co jest uderzające w tej notyfikacji, to przede wszystkim wysoki wzrost deficytu podsektora centralnego, obejmującego budżet państwa i fundusze wyprowadzone z budżetu (o których piszemy w money.pl m.in. TUTAJ). Ma on wzrosnąć do aż 158,4 mld zł - mówi nam Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Największe wyzwanie dla Tuska. "Równia pochyła. Trzeba zawrócić"

- Dokument przesłany do Brukseli wskazuje, że prognoza deficytu na koniec roku to 194 mld zł, to jest o 100 mld więcej, niż wskazywała prognoza w budżecie. Z jakiego powodu, co takiego się stało? - zapytał premiera na konferencji dziennikarz TVN.

- Zobaczcie państwo, jak TVN potrafi niesamowicie manipulować faktami. Wiedzą doskonale, że deficyt budżetowy a tzw. deficyt finansów publicznych jest czymś zupełnie innym. Panie redaktorze, czy panu nie wstyd? Czy pan rozróżnia te pojęcia, czy pan został zmanipulowany? - odpowiedział Morawiecki.

Z definicji, deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami. Pojęcie deficytu finansów publicznych odnosi się natomiast do wszystkich podmiotów sektora publicznego, a nie tylko budżetu centralnego.

Uchwaloną w lipcu przez Sejm nowelizacją budżetu zwiększono limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), a deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

budżet finanse gospodarka

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.