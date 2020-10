Great Place to Work 2020. Oto najlepsi pracodawcy na świecie

Great Place to Work to amerykańska firma analityczno-doradcza, która oferuje rozwiązania dotyczące rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Co roku przygotowuje również ranking najlepszych pracodawców na całym świecie.

Jak to działa? Pracownicy firmy wysyłają do ponad 10 tys. firm na całym świecie ankiety, które wypełniają zatrudnieni w nich ludzie. W tym roku wróciło ponad 3,3 mln kwestionariuszy.

1. Cisco

2. DHL Express

3. Hilton

4. Salesforce

5. Stryker Corporation

6. Mars, Inc.

7. The Addecco Group

8. Mercado Libre

9. SAS Institute

10. EY

11. Intuit Inc.

12. SAP SE

13. Adobe

14. Admiral Group plc

15. AbbVie

16. Daimler Mobility AG

17. Dell Technologies

18. Cadence

19. Marriott International Inc

20. Volvo Group

21. Roche

22. Deloitte

23. Santander

24. Natura

25. Scotia Bank