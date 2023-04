"GW": Siostra Mateusza Morawieckiego była zatrudniona w urzędzie w Trzebnicy w nieistniejącym referacie

MIKO 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak łączyła pracę na dwóch etatach, w odległych miejscowościach. Co za pazerność tych ludzi. Wszystko tylko do siebie. Czy zgodnie z prawem czy nie , to nie ważne. Im się to po prostu należy. Ale skąd zdziwienie. Oni to mają we krwi. Taki typ ludzi. Żałośni. Tylko dlaczego z naszych podatków?