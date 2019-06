Henryk Kania dogaduje się z inwestorami i sieciami handlowymi. Jest szansa na przetrwanie

Jeden z głównych dostawców wędlin do Biedronki stracił płynność w momencie, gdy ceny surowca poszły w górę. Ale jest szansa, że uda się mu wyjść na prostą. Sąd w błyskawicznym tempie otworzył postępowanie układowe spółki - miał na to dwa tygodnie, a wystarczyły mu trzy dni .

Kania przyznaje, że jest "po dużych rozmowach" i w najbliższych dniach będzie mógł przedstawić szczegóły. Ujawnia, że jest też po rozmowach z sieciami handlowymi, do których dostarcza wędliny.

- W ostatnich dówch-trzech latach doszło do dużej wojny cenowej w Polsce między sieciami handlowymi, co miało negatywny wpływ na nasze marże, a zdecydowana większość naszych przychodów pochodzi właśnie od nich. Jesteśmy po renegocjacjach cen dostaw naszych produktów do wszystkich sieci - mówi gazecie Kania.