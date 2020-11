Holandia rozszerza lockdown. Rząd zamyka kolejne branże

Nowe obostrzenia mają obowiązywać od środy przez przynajmniej dwa tygodnie. Nienależący do jednej rodziny Holendrzy nie będą mogli spotykać się w przestrzeni publicznej w grupach większych niż dwuosobowe.

Rutte zaapelował również do swoich rodaków, by przynajmniej do stycznia wstrzymali się z wyjazdami zagranicznymi.