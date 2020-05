Hotele w Warszawie otwarte, ale puste. "Jest naprawdę źle"

- Teraz ledwo z oszczędności jesteśmy w stanie opłacić czynsze. Otwarcie placówek to kolejne koszty, a przecież nikt teraz do nas nie przyjedzie. Nasi goście w 90 proc. to byli turyści zagraniczni. Granice są zamknięte. Ale Polacy też nie przyjadą. Po co przyjeżdżać do martwego miasta, w którym nie są otwarte restauracje, nie ma imprez kulturalnych? – pyta retorycznie właścicielka.