Koronawirus. Niemcy, Meksyk i Włochy za nami. Polska w czołówce krajów z COVID-19

USA, Brazylia, Francja, Włochy, Indie, Czechy i… Polska - to światowa czołówka liczby wykrytych zakażeń w czwartek (to ostatni dzień z pełnymi światowymi danymi). Piątkowe dane wskazują, że znów możemy znaleźć się w czołowej dziesiątce krajów z najwyższą liczbą wykrytych infekcji.

W USA było to 77 tys. przypadków, czyli 235 zakażeń na każdy milion mieszkańców. W Brazylii 67 tys., czyli były to 324 zakażenia na każdy milion mieszkańców. W Czechach w ciągu doby pojawiło się z kolei 13 tys. infekcji, czyli aż 1287 przypadków na milion obywateli. A w Polsce? 12,1 tys. zakażeń, o których informowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To ponad 320 infekcji na każdy milion mieszkańców.