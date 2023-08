Indie zakazały importu elektroniki. Ze skutkiem natychmiastowym. Oto dlaczego

Nie podano powodu tego posunięcia, ale rząd premiera Narendry Modiego promuje lokalną produkcję i zniechęca do importu — wyjaśnia agencja Reutera.

Import z zagranicy liczony w mld dolarów

Wartość indyjskiego importu elektroniki (laptopów, tabletów i komputerów osobistych) wyniosła 19,7 mld USD w okresie od kwietnia do czerwca. Oznacza to wzrost o 6,25 proc. rok do roku. Według danych rządowych, laptopy, tablety i komputery osobiste stanowią około 1,5 proc. całkowitego rocznego importu Indii. Prawie połowa pochodzi z Chin.