Inflacja hamuje, ale szczyt wciąż przed nami? Styczeń i luty mogą być ciężkie

PL: Zadluzenie do gdp: 60 procent, zagraniczne 57 procent, zadluzenie panstwa 450 miliardow, produkcja 742 miliardy. turcja: Zadluzenie do gdp: 47 procent, zagraniczne 58 procent, zadluzenie panstwa 417 miliardow, produkcja 884 miliardy. Jak widzicie nawet dzisiaj turcja stoi lepiej jak polska, tam tez niedawno inflacja byla 20 procentowa. W polsce jest jeszcze ukryty dlug w miliardach. Nie macie pojecia w jak zlej kondycji jest polska i co bedzie ze zlotowka za rok ale mozecie sie domyslic patrzac na lire. Kupujcie jedzenie z dluga data, uciekajcie ze zlotowki, nie kupujcie obligacji na tym sie dzisiaj traci a zadluzenie panstwa rosnie. Jak na poczatku inflacja wystrzelila w pl to troszke podniesli stopy, inflacja jest teraz duza stopy zatrzymane i nizmienione, inflacja ma jeszcze rosnac a oni juz mysla o ich zmniejszaniu szczegolnie jesli bedzie spowolnienie gospodarcze, to samo robi erdogan.