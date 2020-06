Inflacja ma dalej spadać. Może być poniżej celu NBP

W maju ceny rosły w średnim tempie 2,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS . To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy podwyżki wyhamowują. W lutym inflacja sięgała prawie 5 proc.

"Spodziewamy się dalszego spadku inflacji w kolejnych miesiącach do około 1,5 proc. na koniec roku" - wskazują ekonomiści Santandera. Jeśli ich szacunki się sprawdzą, będzie to oznaczać najmniejsze podwyżki cen od początku 2019 roku.

Oceniają, że epidemia koronawirusa ma obecnie ujemny wpływ na ceny towarów (w maju inflacja spadła do 1,4 proc. z 2,3 proc. w kwietniu), a dodatni na ceny usług (tempo wzrostu cen wzrosło z 6,5 do 7,1 proc).

"Jeżeli lokalne czynniki pogodowe będą sprzyjały rolnictwu, to wzrost cen żywności powinien do końca roku wyhamować, co sugerują ostatnie odczyty światowego indeksu cen żywności FAO" - wskazują.