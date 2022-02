Inflacja rozszalała się w UE. Dwa kraje z dwucyfrowymi podwyżkami cen

Kris 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

No extra super! Przypominacie sobie jak taki jeden jełop z Torunia pyskował, że Polska nie ma wchodzić do UE a jeszcze bardziej, że nie ma przyjmować euro bo to zamach na polskość i takie tam dyrdymały?! Dzisiaj życie dobitnie pokazuje, że kraje które mają euro mają mniejszą inflację i stabilniejszą gospodarkę! Żaden nie ucierpiał na swojej dumie narodowej i się rozwija. A co w Polsce to sami widzicie tylko Wam drodzy Rodacy rząd nie da co chwilę milionów dotacji jak temu jełopowi z Torunia! Niech trafi wszystkich bezmózgowców popierających ten czarny kościelny reżim i tego krzykacza również, wtedy polski podatnik poczuje ogromną ulgę podatkową!