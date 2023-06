Izery już wkrótce wyjadą na polskie drogi? Prezes spółki ujawnił szczegóły debiutu

Wy, niżej pis... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Jak widać wściekacie się gdy chcą was powiołać przed komisję za donosicielstwo i współpracę z ruskim, i teraz gdy Polska wyprodukuje auto. Co za niewinność! Co za patriotyzm! Co z was za Polacy? Oj chyba nie!`