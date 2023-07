Jak korzystać z technologii finansowych do zarządzania swoimi finansami

Jak technologie finansowe pomagają w zarządzaniu finansami?

Nowoczesne technologie powstają głównie po to, by ułatwiać życie człowiekowi. Dziś to komputery analizują dane, przygotowują wyniki badań, opracowują raporty. Coraz częściej korzystamy ze sztucznej inteligencji, której możliwości wydają się niemal nieograniczone.

Wśród wielu różnych technologii są i te, które okazują się pomocne przy zarządzaniu finansami. To aplikacje do budżetowania, narzędzia wspierające inwestorów przy doborze odpowiednich walorów do ich portfela czy cyfrowe portfele i płatności. Zobacz, jak ich używać z korzyścią dla siebie.

Aplikacje do budżetowania: Zrozumienie wydatków i oszczędności

Podstawą planowania domowego budżetu jest spisywanie dochodów i wydatków. Do tego celu właściwie wystarczy Ci zeszyt i długopis. Jednak możesz też skorzystać z arkusza kalkulacyjnego. Istnieją także aplikacje do budżetowania, a wśród nich: Moje Finanse,

Money Manager,

Monefy Pro – Menadżer finansowy,

Wallet – przychody i wydatki oraz karty lojalnościowe,

1Money,

Kontomierz,

Szybki Budżet. Ułatwiają one kontrolowanie wykorzystania posiadanych środków, korygowanie wydatków czy wprowadzanie nieplanowanych dotychczas kosztów.

Za granicą popularnością cieszą się różne aplikacje typu PFM – Personal Finance Management, jak Mint czy Yodlee. Pozwalają one na dzielenie transakcji i płatności na różne kategorie, tworzenie zestawień z danymi o ustalonych wcześniej budżetach, które zostały zdefiniowane przez klienta, czy na analizę wydatków.

Do lepszego panowania nad swoimi wydatkami wykorzystywane są również aplikacje bankowe.

Narzędzia inwestycyjne: Pomoc w zrozumieniu i dywersyfikacji portfela

Kiedy w budżecie powstaje nadwyżka finansowa, a masz już zbudowaną pewną pulę oszczędności tytułem poduszki finansowej, możesz przeznaczyć wolne środki na inwestycje. Możliwości jest bardzo wiele.

Dla ograniczania ryzyka inwestycyjnego warto wprowadzać do portfela różnego rodzaju walory inwestycyjne – nie tylko np. akcje spółek z jednej kategorii, ale akcje spółek dywidendowych, waluty, surowce, kryptowaluty czy nieruchomości. Do dywersyfikowania portfela inwestycyjnego posłużyć mogą różne narzędzia inwestycyjne. To między innymi platforma inwestycyjna kupfundusz.pl. Oferuje zarejestrowanym zestaw narzędzi online do tworzenia portfela odpowiadającego potrzebom inwestora. Jest tu m.in. Kreator Portfela, dzięki któremu możesz określić oczekiwania i dopasować pod ich kątem strukturę inwestycji, a także zweryfikować swoje podejście do kwestii związanych z lokowaniem pieniędzy.

To jednak tylko jedno narzędzie. Istnieje wiele podobnych aplikacji: Aplikacja mobilna XTB – dostarczana przez brokera XTB, udostępniająca inwestowanie w akcje i indeksy, a także kontrakty CFD na akcje, indeksy, surowce.

Aplikacja TMS Brokers – ma bogatą funkcjonalność, intuicyjną obsługę, a klient korzysta z rachunku inwestycyjnego TMS Brokers i może inwestować w kontrakty CFD na polskie instrumenty i akcje giełdowe.

Aplikacje biur maklerskich powiązane z takimi bankami jak Pekao, Alior Bank czy mBank.

Cyfrowe portfele i płatności: Bezpieczeństwo i wygoda w zarządzaniu pieniędzmi

Cyfrowe portfele i mobilne płatności to rozwiązania, dzięki którym wystarczy mieć ze sobą np. smartwatch czy smartfona, by została dokonana płatność z powiązanego rachunku bankowego. To bezpieczne i ułatwia w wielu przypadkach zarządzanie własnymi finansami.

Cyfrowe portfele pozwalają na przechowywanie w nich kart płatniczych czy nawet pieniędzy. Portfel tego rodzaju to tak naprawdę aplikacja zainstalowana na telefonie. Karty płatnicze są wprowadzane do portfela wirtualnego i zapisuje się w nim ich numery, daty ważności i kod zabezpieczający (CVV), a następnie szyfruje się takie informacje.

Istnieje wiele aplikacji, które pozwalają na budowanie cyfrowego portfela. To między innymi: Google Pay i Portfel Google,

Płatności mobilne mPay,

Visa Mobile,

Revolut,

PayPal,

Cards – Portfel mobilny.

Wykorzystanie technologii finansowych do poprawy zdolności kredytowej

Posiadanie zdolności kredytowej to wymóg konieczny, by otrzymać kredyt. Bank wymaga od klienta, by miał wystarczająco dużo środków finansowych, które są pozyskiwane z miesiąca na miesiąc, by spłacać bez problemu hipotetyczne raty kredytów i pożyczek.

Jak wykorzystać technologie finansowe dla poprawy zdolności kredytowej? Można lepiej zaplanować spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych. Być może masz karty kredytowe, z których nie korzystasz, albo niespłacone pożyczki i kredyty gotówkowe, których po prostu mógłbyś się pozbyć. W aplikacji do zarządzania finansami domowymi możesz prześledzić wydatki i zoptymalizować je na tyle, by Twoja zdolność stała się po prostu wyższa.

Technologia blockchain i kryptowaluty: Nowe horyzonty zarządzania finansami

Technologie blockchain, czyli łańcucha bloków, na których opiera się wiele współczesnych kryptowalut, zyskują na popularności. Jak wpływają na zarządzanie finansami?

Technologia blockchain to rozproszony system umożliwiający bezpieczne i anonimowe, bezpośrednie zapisywanie transakcji bez udziału pośredników w postaci banków komercyjnych, centralnych czy jakichkolwiek organizacji. Dzięki temu rozliczenia, także te transgraniczne, mogą być dokonywane znacznie szybciej. Blockchain opiera się na łańcuchach bloków, gdzie każdy pojedynczy blok zawiera dane transakcyjne walidowane przez użytkowników systemu i powiązany jest z poprzednim blokiem.

Na ogół blockchain jako technologia finansowa wiązana jest z kryptowalutami. Do najbardziej znanych należą: Bitcoin – nazywany cyfrowym złotem, jedna z najbardziej znanych kryptowalut, która ma potencjał nawet jako nowoczesna forma płatności i przechowywania wartości.

Ethereum – platforma umożliwiająca tworzenie inteligentnych smartkontraktów i aplikacji zdecentralizowanych. Ma wpływ na rozwój Zdecentralizowanych Finansów – DeFi.

Litecoin – kryptowaluta oparta o rozwiązania tożsame dla Bitcoina, z szybszym czasem tworzenia i zapisywania bloków. Jednak nie tylko one z niej korzystają. Blockchain ma zastosowanie w przypadku inteligentnych kontraktów, czyli programów automatyzujących i wykonujących umowy na podstawie określonych warunków.

Sztuczna inteligencja i Big Data w finansach

Instytucje finansowe na całym świecie zaczynają intensywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję AI oraz Big Data. Rozwiązania sztucznej inteligencji opierają się na połączeniu techniki uczenia maszynowego i Big Data, czyli ogromnych zbiorów zwykle nieuporządkowanych danych. Wiele firm z branży finansowej już teraz zauważa ogromne korzyści dla siebie z wdrażania Big Data i algorytmów uczenia maszynowego. To między innymi: oszczędność pieniędzy, czasu i energii na dokonywaniu wielu procesów analitycznych i nie tylko,

poprawa kontroli zarządzania finansami,

minimalizacja ryzyka popełnienia tzw. błędu ludzkiego,

zyskiwanie czasu na inne działania. Sztuczna inteligencja w branży finansowej może być wykorzystywana do doradztwa finansowego, np. optymalizowania składu portfela pod kątem stopy zwrotu i minimalizowania ryzyka czy też do obsługi klienta, np. na infolinii bankowej może pracować voiceboot czy chat GPT.

Bezpieczeństwo i prywatność w technologiach finansowych

Rozwój technologii finansowych to niestety nie tylko korzyści, ale i czyhające niebezpieczeństwo. Hakerzy podejmują się coraz bardziej wyrafinowanych ataków. Trzeba wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i prywatności w technologiach finansowych należy zadbać o kilka kwestii: stosowanie oprogramowania antywirusowego i blokującego oprogramowanie szpiegowskie,

wykorzystywanie uniwersalnych zasad bezpieczeństwa w sieci – tworzenie silnych haseł do kont czy portfeli mobilnych i nieujawnianie ich osobom trzecim,

znajomość procedur swojego banku – oszustwa telefoniczne i internetowe są coraz bardziej powszechne, a przecież można się przed nimi w stosunkowo prosty sposób ustrzec – wystarczy znać zasady działania Twojego banku w stosunku do swoich klientów,

niepodawanie numerów kart płatniczych i kredytowych – zwłaszcza numerów CVV/CVC autoryzujących transakcje płatnicze w internecie czy dat ważności kart,

szybkie reagowanie na możliwe oszustwa – należy zablokować karty płatnicze, dostęp do konta i poinformować funkcjonariuszy policji, że jesteś ofiarą oszustwa.

Korzyści i potencjalne wyzwania korzystania z technologii finansowych

Nowoczesne technologie finansowe zmieniają świat i powodują, że wiele kwestii związanych z domowym budżetem, płatnościami czy inwestycjami można realizować z poziomu komputera osobistego czy aplikacji mobilnych w telefonie. Z pewnością jest to wygodne dla nas, ale czy w pełni bezpieczne? Nie do końca. Mając jednak świadomość istniejących zagrożeń, łatwiej można się przed nimi chronić.

